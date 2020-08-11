Число выздоровевших от коронавируса в Тюменской области превысило шесть тысяч человек

В Тюмени зафиксирован 71 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике COVID-19 в регионе.

Среди вновь заболевших четверо детей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 6726 человек, 28 скончались. На искусственной вентиляции легких сейчас остаются 16 пациентов в тяжелом состоянии.

Выздоровели с начала пандемии 6035 человек, в том числе 231 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 145 человек, 3173 человека проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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