В Тюмени ищут жертв педофила, предлагавшего детям снять порчу

В Тюмени следственные органы ищут тех, кто мог пострадать от действий педофила. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 4 августа 2020 года в Тюмени обвиняемый заманил под предлогом снятия порчи малолетнего ребенка в подъезд многоквартирного дома. Там преступник надругался над ребенком.

Задержать преступника помогла запись с видеорегистратора припаркованной у подъезда машины. Педофил был задержан благодаря совместным усилиям сотрудников уголовного розыска и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Следователи обращаются к возможным пострадавшим от противоправных действий обвиняемого с просьбой обратиться в следственный отдел по Центральному округу города Тюмени по адресу: г.Тюмень, ул. Северная д. 2/2, или по телефонам (3452) 45-11-36, 794-014.

Тюмень, Николай Юрьев

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