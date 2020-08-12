Губернатор Александр Моор рассказал, в какую сумму Тюменской области обошелся коронавирус

В Тюменской области в общем на меры по противодействию коронавирусной пандемии было потрачено 5,8 млрд рублей. Об этом заявил в среду, 12 августа, во время проведенной онлайн пресс-конференции губернатор Александр Моор.

Общие траты, вызванные пандемией коронавируса, в Тюменской области составили 5,8 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет, казна региона потратила «на коронавирус», учитывая социальные выплаты и обустройство моногоспиталей и обсерваторов, 4 млрд рублей.

Выплаты пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями из групп риска составили 1,5 млрд рублей. В течение трех месяцев каждому из перечисленных лиц выплачивалось по 2 тыс рублей ежемесячно.

Тюмень, Николай Юрьев

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