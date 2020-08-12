Губернатор Тюменской области намерен привиться от коронавируса вместе с врачами

Губернатор Тюменской области Александр Моор готов вакцинироваться от коронавируса недавно разработанным в России препаратом. Об этом глава региона сообщил онлайн во время пресс-конференции в среду, 12 августа.

«Первые, кто должен быть привит этой вакциной от коронавируса – врачи, и я готов вместе с ними эту прививку поставить», – отметил Моор. Губернатор сказал также, что доверяет российским ученым, создавшим вакцину. Уверенности Моору добавляет то, что препарат официально зарегистрирован в России и официальные лица государства говорят о безопасности прививки. Свое заявление губернатор сделал в ответ на вопрос одного из журналистов, готов ли он последовать примеру дочери президента Владимира Путина и испробовать вакцину на себе.

Тюмень, Николай Юрьев

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