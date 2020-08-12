Губернатор Тюменской области рассказал, как избавит Ишим от зловония

Тюменская область вложит деньги в ишимский Ветсанутильзавод, на зловонные выбросы с которого жаловались горожане. Частный инвестор в ближайшее время на предприятие не придет, рассказал на пресс-конференции в среду, 12 августа, губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам Моора, именно Ветсанутильзавод (связан с «Биотекс Групп») ответствен за плохой запах в городе, на который жалуются ишимцы. Предприятие старое, открыто в 1968 году, но закрыть его нельзя – оно занимается утилизацией биологических отходов, и заменить его нечем. При этом пару лет назад обсуждался вопрос о передаче завода «одной из российских профильных компаний», но «в ближайшее время этого не произойдет».

Губернатор дал поручение департаменту АПК региона проработать вопрос вложения в Ветсанутильзавод средств областного бюджета для установки современного очистного оборудования. «Понятно, что жить в условиях такого запаха неприятно», – признал Моор.

Другие два предприятия, которые могли бы быть источниками зловония, «Ишимский мясокомбинат» и завод «Аминосиб», в плохом запаже не виноваты, считает глава региона. Инвестор «Аминосиба» установил дополнительные очистные сооружения после жалоб на плохие запахи сразу после открытия предприятия. На «Ишимском мясокомбинате» также устанавливаются дополнительные очистные сооружения.

Тюмень, Николай Юрьев

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