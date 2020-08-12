Александр Моор высказался за отмену «коронавирусных» ограничений

Тюменская область готова к отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в среду, 12 августа, губернатор Александр Моор.

«Мое личное ощущение, как гражданина – нам нужно возвращаться к нормальной жизни, снимать ограничения, – сказал губернатор. – Мы научились с этим (коронавирусом – ред.) жить, у нас достаточно здравого смысла защищать себя и окружающих». Однако, решение о снятии или продлении ограничений будет принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в пятницу, 14 августа, добавил Моор.

Также глава региона заявил, что экономика региона сможет вернуться на «докоронавирусный» уровень в 2021 году. При условии, что не будут введены новые ограничения в связи с пандемией и не будет падения цен на углеводородное сырье.

Тюмень, Николай Юрьев

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