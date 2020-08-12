В Тюменской области снизилась заболеваемость COVID-19

В Тюменской области за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 64 человек. Об этом в среду, 12 августа, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса.

Среди новых заразившихся восемь детей. Впервые за последний месяц суточное количество заболевших опустилось ниже 70 человек. Всего коронавирус с начала пандемии обнаружен у 6790 человек, 28 умерли, 15 остаются на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

Выздоровели за последние сутки 207 человек (всего 6242 человека с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1094 человека, 3173 проходят перевахтовку.

Отметим, что 12 августа губернатор Александр Моор высказался за снятие ограничений, связанных с коронавирусом, однако отметил, что решение будет принимать оперативный штаб 14 августа.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 12.08.20

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