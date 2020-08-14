Количество заболевших коронавирусом в Тюменской области вплотную приблизилось к семи тысячам

В Тюменской области за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 55 человек, среди заболевших один ребенок. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса.

Всего коронавирус с начала пандемии обнаружен у 6910 человек, 28 умерли, 12 остаются на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

Выздоровели за последние сутки 194 человека (всего 6529 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1015 человек, 3267 человек проходят перевахтовку.

Отметим, что 14 августа губернатор Александр Моор провел заседание оперативного штаба по профилактике коронавируса, на котором был рассмотрен вопрос об очередном снятии ограничений в связи с пандемией. Результаты заседания пока неизвестны. Ранее глава региона высказался за снятие ограничений, связанных с коронавирусом.

Тюмень. Другие новости 12.08.20

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