Тюменского водителя, который снес пешеходный переход, будут судить

В Тюменском районе будут судить водителя, который обрушил надземный пешеходный переход. 48-летний житель Тюмени обвиняется в уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 8 мая 2020 года на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа с крано-манипуляторной установкой ехал с поднятой стрелой манипулятора. На 14 километре трассы в Тюменском районе он зацепил ей надземный пешеходный переход, который обрушился, повредив металлическое ограждение дороги автодороги и проезжавший легковой автомобиль ВИС. По счастливой случайности, водитель легковой машины не пострадал.

Общая сумма ущерба, причиненного ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»», АО «Тюменское областное дорожно-транспортное предприятие» и собственнику легкового автомобиля, составила более 7,6 млн. рублей. Материалы уголовного дела направлены в мировой суд. Водителю КАМАЗа может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Тюмень, Николай Юрьев

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