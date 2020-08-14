Тюменскую круглую баню очистили от мусора и сканируют лазером

Около ста тонн мусора вывезли из тюменской круглой бани при подготовке ее к лазерному сканированию. Об этом «Новому дню» сообщил санкт-петербургский инвестор Евгений Гудов.

Лазерное сканирование памятника конструктивизма, которым является круглая баня, началось в четверг, 13 августа. Сейчас отсканированы 2 и 3 этажи бани и внешний фасад. На каждом этаже сканирование проводится по 70 точкам. Процесс длительный, сканирование продолжается с 10 утра до семи часов вечера, работы продлятся до 16 августа. Сканирование необходимо для разработки проекта реконструкции объекта.

По словам Гудова, из здания было вывезено пять машин мусора. Для сохранения антуража бани в ней оставят шесть шкафов и часть плитки. Однако, по словам Евгения Гудова, при эксплуатации бани о сохранения исторической мебели и облицовки стен никто не заботился, и они не сохранились. Имеющаяся мебель и плитка относятся к 70-м годам 20 века или более позднему времени.

Круглой бане предстоит пройти еще одну экспертизу фундамента. Сейчас, благодаря очистке здания от мусора, по нему стало значительно безопаснее ходить.

Евгений Гудов – санкт-петербургский инвестор, создатель самого большого в северной столице «Планетария №1» в здании бывшего газгольдера. Гудов намерен вложить в реконструкцию круглой бани в Тюмени 100 – 150 млн руб. В бане появится планетарий, лекционные пространства и лаборатории. Реконструкция займет 2 года, причем первый год займет разработка проекта.

Круглая баня – единственный оставшийся архитектурный памятник в стиле конструктивизма в Тюмени. Вокруг судьбы бани много лет шли споры, тогдашний глава администрации города Александр Моор (сейчас – губернатор Тюменской области) высказывался за снос сооружения.

Тюмень, Николай Юрьев

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