В Тюменской области – самое низкое число новых больных коронавирусом за последний месяц

В Тюменской области за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 53 человек, в том числе 9 детей. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил региональный штаб по профилактике коронавируса.

Всего коронавирус с начала пандемии обнаружен у 7073 человек, 28 умерли, 14 остаются на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии.

Выздоровели за последние сутки 40 человек (всего 6710 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 840 человек, 3267 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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