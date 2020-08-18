В Тюменской области десятки новых случаев коронавируса

В Тюмени выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших четыре ребенка, сообщил во вторник, 18 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7128 случаев коронавируса, 28 человек скончались, 11 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 27 человек, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 6737 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 843 человека. На перевахтовке находятся 3329 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.08.20

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