В Тюменской области снизилась заболеваемость коронавирусом

В Тюмени выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Впервые за последние месяцы заболеваемость COVID-19 оказалась ниже 50 человек в сутки. Среди заболевших один ребенок, сообщил в среду, 19 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7177 случаев коронавируса, 28 человек скончались, 10 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 25 человек, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 6762 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 851 человек. На перевахтовке находятся 2876 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 18.08.20

В Тюменской области десятки новых случаев коронавируса. / ИЦК: В Свердловской области коронавирусом переболели 0,5% населения. / В Тюменской области – самое низкое число новых больных коронавирусом за последний месяц. Читать дальше

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