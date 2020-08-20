Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю снизилась на четверть

В Тюмени выявлено 51 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших пять детей, сообщил в среду, 19 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7228 случаев коронавируса, 28 человек скончались, семь пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 23 человека, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 6785 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 857 человек. На перевахтовке находятся 2876 человек.

Как сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Юлия Распопова, за 33 неделю (с 10 по 16 августа) пандемии коронавируса в Тюменской области количество заболевших в регионе уменьшилось на на 24% по сравнению с 32 неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 475,9 на 100 тыс. населения, это в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и УрФО. Большинство заболевших – люди трудоспособного возраста. Менее 15% заболевших – люди старше 65 лет..

Тюмень, Николай Юрьев

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