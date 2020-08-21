Против главврача тюменской поликлиники, медкарты беременных пациенток которой нашли в лесу, возбуждено дело

Главврача тюменской поликлиники привлекли к ответственности за выброшенные в лесу медицинские карты беременных женщин и других пациентов. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Документы нашла в лесу в 2 км от СНТ «Ривьера» жительница Тюмени. Среди документов были 13 медицинских карт умерших пациентов городской поликлиники №7, присоединенной в 2015 году к городской поликлинике №3, 109 карт беременных и рожениц поликлиники №3, результаты анализов и другие документы. Специалисты Роскомнадзора собрали документы и передали в прокуратуру, которая начала проверку.

Выяснилось, что поликлиникой №3 бумаги не передавались организации, занимавшейся уничтожением медицинских документов. При этом поликлиника является оператором персональных данных граждан, обратившихся за медицинской помощью, и обязана принимать меры по защите этой информации.

21 августа 2020 года прокуратура Центрального округа Тюмени вручила главному врачу городской поликлиники №3 представление об устранении нарушений закона. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области персональных данных (ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ). Соглавно данным сайта поликлиники №3, ее главврачом является Сергей Нагибин.

Тюмень, Николай Юрьев

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