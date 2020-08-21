Выросло количество умерших от коронавируса в Тюменской области

В Тюмени от коронавируса умер еще один человек. Таким образом, число жертв пандемии в регионе увеличилось дол 29 человек, сообщил в пятницу, 21 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершему мужчине было 64 года. У него была тотальная пневмония, протекавшая в агрессивной форме на фоне хронического заболевания.

За последние сутки в Тюменской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших двое детей. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7278 случаев коронавируса, 29 человек скончались, четверо пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 29 человек, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 6814 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 832 человека. На перевахтовке находятся 759 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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