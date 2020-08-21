Доходы главного санитарного врача Тюменской области за год выросли почти на треть

Главврач управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо в 2019 году значительно увеличила свое благосостояние. Декларации доходов руководителей региональных управлений Роспотребнадзора размещена на официальном сайте ведомства.

Доход Галины Шарухо в 2019 году составил 2,6 миллиона рублей. Это на 600 тысяч рублей больше, чем в 2020 году. В собственности главного санитарного врача земельный участок в 18 «соток», жилой дом в 101 «квадрат» и половина 60-метровой квартиры. Ездит Галина Шарухо на «Мерседесе» неуказанной марки.

Супруг главного санитарного врача заработал за 2019 год всего 237 тысяч рублей. Зато в собственности у него участок земли в 3208 квадратных метров, жилой дом 594 квадратных метра, квартира в Грузии, газопровод, кабельная линия электропередачи и трансформаторная подстанция. Также он пользуется земельным участком площадью 1642 квадратных метра. Из транспортных средств супруг Галины Шарухо владеет трактором Т90-69.

Отметим, что супруг Галины Шарухо, Валерий Нармания, в конце 2019 года оказался вовлечен в скандал вокруг медицинского центра «Медицинский город». ООО «Моремед+», владельцем которого был Нармания (сейчас ООО ликвидировано, по данным открытых источников, Нармания является ликвидатором предприятия), в течение ряда лет размещало по контрактам с «Медицинским городом» в отеле «Море» онкобольных. ТФОМС посчитал такое использование денежных средств нецелевым. Ущерб составил почти 18 млн рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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