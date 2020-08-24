В Тюменской области коронавирус выявлен у полтораста человек

В Тюмени выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших пять детей, сообщил в понедельник, 24 августа, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В минувшие выходные коронавирус выявили у 102 человек – у 52 в субботу и 50 в воскресенье. Всего с начала пандемии в Тюменской области выявлено 7428 случаев коронавируса, 29 человек скончались, 8 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели пятеро человек, всего с начала пандемии от COVID-19 излечились 6860 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 558 человек. На перевахтовке находятся 2814 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 21.08.20

Доходы главного санитарного врача Тюменской области за год выросли почти на треть. / Против главврача тюменской поликлиники, медкарты беременных пациенток которой нашли в лесу, возбуждено дело. / Выросло количество умерших от коронавируса в Тюменской области. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»