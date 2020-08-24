Тюменская прокуратура вышла в Инстаграм

Прокуратура Тюменской области завела аккаунт в соцсети «Инстаграм». Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Аккаунт прокуратуры – prokuraturatmo, на вечер понедельника на нем было пять публикаций, в том числе фоторепортаж об участии работников тобольской прокуратуры в экстремальном забеге «Стальной характер». Пока у аккаунта прокуратуры региона 215 подписчиков.

Создание аккаунта прокуратуры призвано довести до более широкого круга общественности информацию о работе надзорного ведомства. Прокуратура обещает публиковать фото- и видеоматериалы проверок, судебных процессов, приемов граждан и других мероприятий.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 24.08.20

В Тюменской области коронавирус выявлен у полтораста человек. / Доходы главного санитарного врача Тюменской области за год выросли почти на треть. / Против главврача тюменской поликлиники, медкарты беременных пациенток которой нашли в лесу, возбуждено дело. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»