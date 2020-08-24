Тюменская прокуратура вышла в Инстаграм

Прокуратура Тюменской области завела аккаунт в соцсети «Инстаграм». Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Аккаунт прокуратуры – prokuraturatmo, на вечер понедельника на нем было пять публикаций, в том числе фоторепортаж об участии работников тобольской прокуратуры в экстремальном забеге «Стальной характер». Пока у аккаунта прокуратуры региона 215 подписчиков.
Создание аккаунта прокуратуры призвано довести до более широкого круга общественности информацию о работе надзорного ведомства. Прокуратура обещает публиковать фото- и видеоматериалы проверок, судебных процессов, приемов граждан и других мероприятий.
Тюмень, Николай Юрьев
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