В Тюмени виновным в варварской обрезке деревьев грозит срок до семи лет

В Тюмени после проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о варварской обрезке тополей. Кроны были обрезаны так, что деревья погибли, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка природоохранной прокуратуры установьла, что на улице Дружбы в Тюмени была проведена обрезка кроны у 12 бальзамических тополей. Обрезка кроны привела к гибели деревьев. Причиненный ущерб составил более 2,2 млн рублей.

По результатам проверки прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело о повреждении до степени прекращения роста деревьев в особо крупном размере (ч.3 ст. 260 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – 7 лет лишения свободы.

Тюмень, Николай Юрьев

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