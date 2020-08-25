В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса

Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Тюменской области. На вторник, 25 августа, в регионе умерли 30 больных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Умершей пациентке было 63 года. Она скончалась от быстро прогрессировавшей двусторонней пневмонии на фоне ряда хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области коронавирус выявлен у 51 человека, в том числе у четверых детей. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7479 случаев COVID-19, 30 человек скончались, 9 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 15 человек, всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 6875 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 507 человек. На перевахтовке находятся 3426 человек.

Тюмень, Николай Юрьев

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