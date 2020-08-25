Тюменский мошенник похитил с работы 91 мобильник

В Тюмени осужден мужчина, похитивший у своей организации 91 сотовый телефон. Ущерб составил более 4,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

49-летний преступник работал руководителем группы связи, а затем начальником отдела системы связи одной из крупных компаний. С сентября 2017 года по март 2019 года он незаконно заключал с оператором связи договоры услуг связи и поставки сотовых телефонов Apple iPhone, Huawei Honor и Samsung. Таким образом мошенник получил 91 телефон общей стоимостью более 4,6 миллиона рублей. Своей организации он телефоны не отдал, забрав себе.

Ленинский районный суд Тюмени приговорил похитителя телефонов к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него всю сумму похищенных средств.

Тюмень, Николай Юрьев

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