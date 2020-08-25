В Тюмени будут судить водителя, задавившего насмерть девочку на «зебре»

В Тюмени будут судить машиниста автокрана, сбившего насмерть на пешеходном переходе девочку. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, вечером 20 июля 2020 года обвиняемый ехал на специализированном автокране «КС 55713-4К-4В», принадлежащем ООО «ПСК ТРИК», по улице Губернской в Тюмени. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнюю девочку. Скорость автокрана была более 80 км/ч. Девочка погибла на месте. Очевидцы аварии сообщали, что девочка бежала на остановку, чтобы успеть на автобус.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ). Водитель автокрана признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь виновника страшного ДТП ждет суд, мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Тюмень, Николай Юрьев

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