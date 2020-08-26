Тюменская область преодолела порог в 7500 заболевших коронавирусом

49 новых случаев коронавируса зафиксировано в Тюменской области. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Среди заболевших шестеро. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7528 случаев COVID-19, 30 человек скончались, 9 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 18 человек, всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции излечились 6893 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 445 человек. На перевахтовке находятся 3593 человека.

Тюмень, Николай Юрьев

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