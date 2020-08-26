Тюмень борется с Белгородом за звание лучшего города России

Известный блогер Илья Варламов объявил финал голосования на звание лучшего города России по версии подписчиков его страницы в Инстаграм. Информацию об этом блогер разместил в своих сториз.

«Должен же быть в России город-сад, город-солнце, лучший город на Земле, – написал, объявляя начало голосования, Варламов. – Давайте найдём его». Блогер обозначил критерии оценки городов. «Обращаем внимание на чистоту и благоустройство, доступность города для маломобильных граждан, современную архитектуру, что и как строят, отношение к памятникам архитектуры, музеи, реставрация, пешеходные зоны и общественные пространства, площади и парки, общественный транспорт, отношение власти и жителей, открытость властей и готовность работать в интересах жителей, перспективы развития. В финал голосования вышли города Тюмень и Белгород. В тюменских телеграмм-каналах фанатов Тюмени уже призвали голосовать за столицу Западной Сибири. На момент написания материала голоса за Тюмень и Белгород разделились поровну.

Отметим, что сам Варламов называл Белгород лучшим городом для жизни в России. Тюменьб блогер последовательно критиковал за невнимание к нуждам пешеходов и велосипедистов, за недостаток общественных пространств. В последний раз критике Варламова подверглась новая транспортная развязка на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте. Варламов опубликовал на своем сайте материал под названием «Пешеходы Тюмени, вы городу больше не нужны!», заявив, что новая развязка не только не нужна, но и создает опасность для пешеходов и маломобильных групп населения.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 25.08.20

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