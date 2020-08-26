В Тюмени продают уникальный памятник архитектуры за один рубль

В Тюмени выставлено на продажу здание бывшей городской хирургической больницы. Объект культурного наследия регионального значения можно приобрести в собственность за 1 рубль, но есть условия, сообщило в среду, 26 августа, Инвестиционное агентство Тюменской области.

Кроме самого здания больницы площадью более 450 кв м, покупатель должен будет выкупить земельный участок под ним по рыночной цене. Это более 1,8 тыс кв м, цена участка – 11,6 млн рублей. При этом, разрешенный вид использования земельного участка на данный момент – «здравоохранение».

Больница была построена на средства почетного гражданина г. Тюмени, купца 1 гильдии Андрея Текутьева в 1915-1917 гг. Оно уникальное лечебное здание является частью архитектурного комплекса «Больничный ансамбль из трёх зданий» и признано объектом культурного наследия регионального значения.

Продажа осуществляется на конкурсной основе, заявки на конкурс принимаются до 21 сентября. Для участия в конкурсе надо внести задаток в 2,3 млн рублей, итоги конкурса будут подведены 25 сентября.

Тюмень, Николай Юрьев

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