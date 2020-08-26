Двое рабочих погибли на строительстве элитного жилого комплекса в центре Тюмени

В Тюмени на стройке жилого комплекса в центре города погибли двое рабочих. Трагедия произошла в среду, 26 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, рабочие 1985 и 1991 годов рождения выполняли работы по обшивке фасада дома, находясь в строительной люльке. В процессе работ трос тележки оборвался, рабочие упали с высоты пятого этажа.

По результатам проводимой региональным следственным управлением СК РФ проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла на стройке нового жилого квартала по адресу улица Первомайская, 1а. Строительство нового жилого комплекса «1А Певомайский» на 70 квартир индивидуальной планировки ведет известная компания «Брусника».

Тюмень, Николай Юрьев

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