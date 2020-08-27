В Тюмени пьяный парень на «Приоре» въехал в толпу дерущихся у бара, протаранил маршрутку и сбежал от полиции

В Тюмени пьяный посетитель бара въехал на автомобиле в группу дерущихся молодых людей, протаранил дважды маршрутку с пассажирами и уехал с места происшествия. Сейчас молодого человека разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Инцидент произошел в седьмом часу утра у бара по адресу улица Первомайская, 34. Компания молодых людей выпивала в увеселительном заведении. Между ними произошел конфликт, выяснять отношения парни вышли на улицу. В определенный момент один из молодых людей сел в «Ладу Приора» и врезался на ней в группу молодых людей. Один из них, мужчина 1993 года рождения, по предварительным данным, получил ушибы.

После этого водитель (по свидетельствам очевидцев, он был нетрезв) на приоре дал задний ход и протаранил маршрутку с 15 пассажирами, ехавшую в сторону железнодорожного вокзала. После этого он развернулся через двойную сплошную линию разметки, выехав на полосу встречного движения, снова протаранил ту же самую маршрутку, повторно пересек двойную сплошную и уехал с места происшествия.

«Лада Приора» уже обнаружена. Ее бросили у дома по улице Пролетарской, 109. Обнаружить автомобиль помог очевидец, который увидел, как молодые люди снимают номера с автомобиля и сообщил об этом в дежурную часть. Когда приехала полиция, молодых людей у машины уже не было, номера они успели снять. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, водителя разыскивает полиция.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 26.08.20

В Тюмени отправили в колонию еще одного взяточника из УФСИН. / Двое рабочих погибли на строительстве элитного жилого комплекса в центре Тюмени. / В Тюмени продают уникальный памятник архитектуры за один рубль. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»