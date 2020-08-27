В Тюменской области новые случаи коронавирусной инфекции

47 новых случаев коронавируса зафиксировано в Тюменской области. Об этом в четверг, 27 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Среди заболевших трое детей. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 7575 случаев COVID-19, 30 человек скончались, 8 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровел 21 человек, всего с начала пандемии выздоровели 6914 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 389 человек. Еще 3476 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 27.08.20

Тюмень проиграла борьбу за звание лучшего города России. / В Тюмени пьяный парень на «Приоре» въехал в толпу дерущихся у бара, протаранил маршрутку и сбежал от полиции. / В Тюмени отправили в колонию еще одного взяточника из УФСИН. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»