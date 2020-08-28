Новые случаи коронавируса подтверждены в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано 48 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Среди заболевших четыре ребенка. С начала пандемии в регионе выявлено 7623 случая COVID-19, 30 человек скончались, 9 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 25 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса излечились 6939 человек.

Под медицинским наблюдением остается 341 человек. Еще 3361 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Новывй День, Николай Юрьев

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