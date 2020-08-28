В Тюменской области ослабили карантинные запреты

В Тюменской области режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен до 14 сентября. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских во время видеобрифинга.

Однако, принято решение об ослаблении режима карантина. Возобновляется работа туристических баз, баз отдыха, spa-центров. С 15 сентября разрешено вернуться к тренировкам детям и подросткам, в этой даты открываются спортивные школы. Снова могут работать читальные залы государственных архивов региона. Разрешено проведение концертов и спектаклей, но с ограничениями по количеству зрителей.

Разрешено проведение всероссийских соревнований. Сборные РФ, которые ранее тренировались на тюменских базах, могут возобновить тренировки и сборы по утвержденному ранее графику и порядку Министерства спорта РФ. Спортсмены старше 18 лет, входящие в состав российских сборных, могут выезжать за пределы региона для участия во всероссийских соревнованиях. Тем не менее, в регионе остаются требования соблюдать масочный режим и соцуиальную дистанцию.

Тюмень, Новывй День, Николай Юрьев

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