В Тюмени скончалась врач, боровшаяся с коронавирусом

В Тюмени от коронавируса умерла терапевт, работавшая по инфекционному профилю. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершей было 44 года, коронавирус у нее диагностировали 2 августа. Врачи долго боролись за жизнь коллеги, но заболевание прогрессировало очень быстро. Были хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания. Несмотря на то, что врач была подключена к аппарату ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия, при лечении использовались советы специалистов федеральных центров, усилия медиков не увенчались успехом. Окончательную причину смерти определит судмедэкспертиза.

Как писал «Новый день», на 28 августа в Тюменской области от коронавируса умерли 30 человек. Вышеупомянутая врач-терапевт в этой статистике пока не учтена.

Тюмень, Николай Юрьев

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