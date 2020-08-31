«Серый кардинал» правительства Тюменской области ушел на изоляцию из-за COVID-19

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Причиной стал COVID-19 выявленный у родственника вице-губернатора, который сейчас находится в больнице. «В связи с этим и в соответствии с правилами Сергей Михайлович находится на самоизоляции, – говорится в сообщении оперштаба. – Чувствует себя хорошо».

Оперативный штаб опроверг появившуюся в сети информацию о госпитализации с коронавирусом самого Сергея Сарычева.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 31.08.20

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