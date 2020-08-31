В Тюменской области открываются театры, концертные залы и детские кружки. Но есть условия

В Тюменской области со вторника, 1 сентября, возобновляют работу театры и концертные залы, снова заработают читальные залы библиотек. Об условиях, на которых они будут функционировать, рассказал в понедельник, 31 августа, начальник управления финансов и развития отрасли областного департамента культуры Олег Мальцан.

По словам чиновника, в театрах и концертных залах зрители будут сидеть в шахматном порядке. Исключение будет сделано для членов одной семьи или совместно проживающих людей. Культурные мероприятия на открытом воздухе не должны собирать более 50 человек. В читальных залах библиотек посетители могут находиться не более двух часов из-за необходимости регулярной санитарной обработки.

С 7 сентября начнут работу культурно-досуговые учреждения, в том числе дома культуры и сельские клубы. С 15 сентября вновь заработают учреждения допобразования в сфере культуры и искусства. При этом, они должны разработать расписание, которое позволит «развести» потоки занимающихся в кружках. На занятиях будет необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Тюмень, Николай Юрьев

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