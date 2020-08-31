«Тюмень Водоканал» уличили в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде

В Тюмени экспертиза Роспотребнадзора обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при подготовке питьевой воды на Велижанском водозаборе. Экспертиза была проведена по поручению прокуратуры Тюменской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Причиной для проверки, инициированной прокуратурой региона, стали публикации в сети Интернет с жалобами на неприятный запах водопроводной воды. Экспертиза Роспотребнадзора установила, что вода не соответствует нормам и требованиям санитарных правил по содержанию остаточного связанного хлора и массовым концентрациям аммиака и аммонийных солей.

По результатам проверки управление Роспотребнадзора по Тюменской области выдало ООО «Тюмень Водоканал» предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» ( ст. 6.5 КоАП РФ).

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 31.08.20

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