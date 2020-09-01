Накануне Дня знаний в Тюменской области в аварии с большегрузом погибла школьница

В Тюменской области в ночь на 1 сентября в ДТП погибла школьница. Трагедия произошла на 141 километре федеральной трассы Тюмень – Омск, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На 141-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе столкнулись ВАЗ 21093 и «КамАЗ». По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Судя по записи видеорегистратора, машину неожиданно развернуло на дороге и она боком выехала прямо бод грузовик.

Погибли жители Ишима, 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка «Лады». Стаж водителя составлял два года, обстоятельства трагедии выясняются.

Тюмень, Николай Юрьев

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