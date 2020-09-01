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Вторник, 1 сентября 2020, 12:21 мск

Новости Тюмень

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Новые случаи коронавируса отмечены в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировано 49 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Среди заболевших семеро детей. С начала пандемии в регионе выявлено 7820 случаев COVID-19, 31 человек скончался, 7 пациентов остаются на искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 12 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса излечились 7016 человек.

Под медицинским наблюдением остается 150 человек, 3753 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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