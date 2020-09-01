Тюменский суд обязал мэрию расселить аварийный дом с 90% износом фундамента

В Тюмени прокуратура через суд добилась переноса срока расселения аварийного дома. Ранее администрация города не исполнила требование прокуратуры по досрочному расселению опасного дома, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Тюменской области.

Прокуратура города Тюмени провела проверку по информации ОНФ в Тюменской области об опасном двухэтажном жилом доме по адресу ул. 70 лет Октября, 4. Как выяснилось, дом был признан аварийным в 2018 году. Кирпичная кладка фундамента здания разрушена на 90%, водонасыщение кирпичной кладки превышает нормативный показатель в пять раз, стены дома повреждены грибковой плесенью. Указанные дефекты свидетельствуют об критическом аварийном состоянии конструкций здания. В аналогичном состояние перекрытия и инженерные сети. Содержание аммиака в помещениях жилого дома значительно превышает предельно-допустимую норму и наносит вред здоровью взрослых и детей. При этом, установленный администрацией города срок расселения дома – 2030 год.

Прокуратура внесла представление главе Тюмени Руслану Кухаруку с целью принятия мер по досрочному расселению опасного дома, однако требования надзорного ведомства не были выполнены. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд г. Тюмени с административным иском, чтобы обязать мэрию изменить срок отселения жильцов из указанного дома. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Тюмень, Николай Юрьев

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