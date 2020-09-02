В Тюменской области подсчитали новые случаи коронавируса

В Тюменской области выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Среди заболевших три ребенка. С начала пандемии в регионе выявлено 7865 случаев COVID-19, 31 человек скончался, 9 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 18 пациентов, всего с начала пандемии от коронавируса излечились 7034 человека.

Под медицинским наблюдением остается 150 человек, 3778 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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