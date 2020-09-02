В уральском полпредстве рассказали про проблемы с газификацией Тюменской области

Меньше месяца осталось до установленного президентов Владимиром Путиным срока реализации пилотных проектов по социально-ориентированной газификации Тюменской области. Об этом со ссылкой на полномочного представителя президента Николая Цуканова сообщила пресс-служба полпредства президента в УрФО.

«В июне текущего года состоялось совещание по исполнению поручения президента на территории Уральского федерального округа. Принято решение реализовать пилотные проекты по социально-ориентированной газификации двух областей: Курганской и Тюменской», – сказал Николай Цуканов. Полпред напомнил, что до конца установленного президентом срока осталось меньше месяца. «Сегодня необходимо обсудить промежуточные результаты работы, подвести итоги и понять, над чем необходимо сделать акцент в дальнейшей работе», – добавил Цуканов на совещании по развитию газоснабжения и газификации регионов Уральского федерального округа. В совещании приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель начальника КУ президента РФ Валентин Летуновский, зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, губернаторы Курганской и Тюменской областей Вадим Шумков и Александр Моор.

Одним из решений стало обеспечение бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям. Для газификации без привлечения средств граждан ответственным должностным лицам было поручено сформировать дополнительные источники финансирования таких мероприятий, что позволит ускорить темпы газификации региона.

Фактором риска для пилотных регионов УрФО являются сети, не принадлежащие ГРО и муниципалитетам. В Тюменской области таких сетей 9%. При этом емкость рынка газификации в период с 2020 по 2024 год в Тюменской области оценивается в 12,5-25 тыс. абонентов.

По итогам совещания губернаторами Тюменской и Курганской областей были озвучены конкретные предложения в реализацию «дорожной карты» по исполнению Поручений Президента.

Тюмень, Николай Юрьев

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