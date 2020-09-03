В Тюменской области увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области выявлено 49 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Среди заболевших шестеро детей. С начала пандемии в регионе выявлено 7914 случаев COVID-19, 31 человек скончался, 8 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровели 26 человек, всего с начала пандемии от коронавируса излечились 7060 человек.

Под медицинским наблюдением остается 103 человека, 3970 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.09.20

В уральском полпредстве рассказали про проблемы с газификацией Тюменской области. / В Тюменской области подсчитали новые случаи коронавируса. / Госпитализирован подозреваемый во взяточничестве экс-начальник УМВД Тюменской области Юрий Алтынов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»