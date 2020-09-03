Падение трех башенных кранов в Тюмени: возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверки

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту получения травм двоими крановщиками. Краны упали на строительной площадке по адресу улица Тимофея Кармацкого, 9 из-за ураганного ветра в среду, 2 сентября. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, во время ураганного ветра крановщики находились на своих рабочих местах. Порыв сильного ветра наклонил первый кран, и он упал за землю. Следом стал падать второй кран, который задел стоящий рядом третий кран.

Во всех трех кранах находились рабочие. Крановщики первого и второго кранов, упавших на землю, получили различные травмы, в том числе переломы, и были доставлены в больницу.. Третий кран зацепился за верхний этаж строящегося дома. Его крановщик серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из крана. В результате падения кранов на строящемся доме обрушились балконы.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, на утро 2 сентября состояние одного пострадавшего оценивается как стабильное, ему успешно проведена операция, пациента готовят к переводу в профильное отделение. Второй пациент, получивший черепно-мозговую травму, по-прежнему находится в реанимации ОКБ№2, его состояние оценивается, как стабильно тяжелое

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1 ст. 216 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.

Прокуратура Тюменской области начала проверку состояния законности в сфере промышленной безопасности при использовании башенных кранов и соблюдения работодателями правил охраны труда на строительных объектах.

В связи с обрушением балконов прокуратура проверит обеспечение управляющими компаниями города безопасных условий проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Соответствующее поручение дал прокурор области Владислав Московских.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 03.09.20

В Тюменской области увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. / В уральском полпредстве рассказали про проблемы с газификацией Тюменской области. / В Тюменской области подсчитали новые случаи коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»