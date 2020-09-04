Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в восемь тысяч случаев коронавирусной инфекции

В Тюменской области выявлено 47 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Среди заболевших три ребенка. С начала пандемии в регионе выявлено 7961 случай COVID-19, 31 человек скончался, 8 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки выздоровел 31 человек, всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 7091 человек.

Под медицинским наблюдением остается 56 человек, 3970 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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