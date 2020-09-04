Прокуратура проверит, правда ли, что правительство Тюменской области и «Ютэйр» оставили школы в удаленных деревнях без еды

Прокуратура Тюменской области начала проверку организации питания в школах тобольского Заболотья. Поводом послужили сообщения СМИ о том, что три школы в Ачирском сельском поселении остались без продуктов питания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверку по поручению областной прокуратуры проводит Тобольская межрайонная прокуратура. Интересно, что замгубернатора Тюменской области, директор департамента образовагния и науки Алексей Райдер уже выступил с опровержением информации СМИ, заявив, что на 31 августа школы в Ачирах, деревнях Иземеть и Ишменево не испытывали недостатка в продуктах. Райдер назвал сообщения СМИ не соответствующими действительности.

«Школа в Ачирах, в которой учатся 78 детей, располагала достаточным запасом продовольствия: круп, фруктов и овощей, макаронных изделий, молочных, мясных и куриных продуктов», – заявил Райдер. Впрочем, в разговоре с корреспондентом «Нового дня» жители Заболотья сообщили, что продукты были доставлены только около трех часов дня в четверг, 3 сентября, специально организованным экстренным рейсом. Сейчас, рассказали собеседники агентства, школам, действительно, хватит продуктов до установления зимник. Райдер в своем видеообращении также сообщил о завозе продуктов, назвав их «новой партией провизии».

Райдер подчеркнул: к авиакомпании «Ютэйр», осуществляющей завоз продуктов, у правительства региона «нет репутационных претензий, она завезла продукты в школы Заболотья вовремя и в полном объеме». «Продукты длительного хранения и продукты на первые две недели сентября, включая фрукты и овощи, были завезены вовремя», – считает Райдер. Впрочем, телеграмм-канал «Тюменская уМоора» опубликовал заявление предпринимателя из Заболотья, которая сообщила, что отказался везти тонну продовольствия, хотя она заранее согласовывала перевозку. Предприниматель сообщила, что в школах нет продуктов питания.

Отметим, что территория Заболотья труднодоступна. Большую часть года добраться в Заболотье можно только с помощью авиации.

Тюмень, Николай Юрьев

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