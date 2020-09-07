В Тюменской области десятки новых случаев коронавирусной инфекции

В Тюменской области на понедельник, 7 сентября зафиксировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8111 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Среди вновь заболевших четыре ребенка. На искусственной вентиляции легких остаются 10 человек. Число скончавшихся от коронавируса не изменилось, с начала пандемии инфекция унесла жизни 31 человека.

За сутки выздоровели трое человек. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 7128 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 653 человека, еще 3475 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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