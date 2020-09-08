В Тюменской области прокуратура заставила многодетных родителей поделиться жильем с детьми

В Исетском районе прокуратура добилась от многодетных родителей соблюдения прав их детей при использовании материнского капитала. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверка прокуратуры Исетского района установила, что в сентябре 2018 года жительница деревни Онуфриево приобрела жилой дом с использованием материнского капитал, но не включила в число собственников жилья своих троих детей. Аналогичные нарушения допущены жительницей деревни Битюки.

Для защиты прав несовершеннолетних прокуратуры обратилась с исками в суд, требуя от многодетных родителей оформить дома в общую долевую собственность с их детьми. Не дожидаясь судебного решения, родители добровольно включили своих детей в число собственников жилья.

Исетское, Николай Юрьев

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