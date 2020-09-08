В Тюменской области выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Тюменской области на вторник, 8 сентября, зафиксировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8158 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Среди вновь заболевших три ребенка. На искусственной вентиляции легких остаются 10 человек. Число скончавшихся от коронавируса не изменилось, с начала пандемии инфекция унесла жизни 31 человека.

За сутки выздоровели 24 человека. С начала пандемии от коронавируса вылечились 7152 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 646 человек, 3567 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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