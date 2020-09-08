Ни один из кандидатов на довыборах в тюменскую облдуму не потратил на избирательную кампанию даже миллиона рублей

Чуть больше 2 миллионов 771 тысячи рублей поступило в избирательные фонды кандидатов на довыборах в тюменскую областную думу. Такие данные по состоянию на 7 сентября приводит избирательная комиссия Тюменской области со ссылкой на информацию Сбербанка РФ.

Самый крупный избирательный фонд – у Анастасии Шестаковой, кандидатки от «Справедливой России». На ее счета поступило 1 млн 135 тыс руб. Шестакова успела потратить большую часть этих средств – 948,5 тыс руб.

Поступления в избирательный фонд единоросса Юрия Баранчука составили 821,9 тыс руб. Кандидат, считающийся фаворитом предстоящих 13 сентября довыборов, уже потратил все средства своего избирательного фонда.

Коммунист Александр Чепик собрал на свою избирательную кампанию 515,9 тыс руб. Все эти средства кандидат от КПРФ также уже истратил.

Самый скромный избирательный фонд у либерал-демократа Олега Касьянова – 298,4 тыс руб. Касьянов также потратил все деньги, поступившие в его избирательный фонд. Отметим, что Касьянов – единственный из кандидатов, среди источников средств избирательного фонда которого указаны жертвователи-юридические лица. Это ООО «Город», ООО «Стандарт» и ООО «Нами».

Как писал «Новый День», довыборы в тюменскую областную думу пройдут 13 сентября. Место депутата по одномандатному избирательной округу № 17 в Тюмени освободилось после перехода единоросса Валерия Фалькова на работу министром высшего образования и науки РФ.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 08.09.20

В Тюменской области прокуратура заставила многодетных родителей поделиться жильем с детьми. / В Тюменской области десятки новых случаев коронавирусной инфекции. / Прокуратура проверит, правда ли, что правительство Тюменской области и «Ютэйр» оставили школы в удаленных деревнях без еды. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»