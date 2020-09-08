В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры

В Тюмени во время кросса умер школьник. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Во вторник, 8 сентября на уроке физкультуры в гимназии №12 по адресу улица 50 лет Октября, д. 41 в Тюмени стало плохо 17-летнему юноше. Мальчик потерял сознание, ему вызвали «скорую».

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию «скорой помощи» поступил в 14:11, ближайшая бригада медиков прибыла на вызов через шесть минут. Медики стали сразу проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут к первой бригаде «скорой» присоединилась вторая, направленная дополнительно старшим врачом смены.

Несмотря на усилия врачей, час боровшихся за жизнь мальчика, он скончался. Сейчас следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Тюмень, Николай Юрьев

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