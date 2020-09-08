Губернатор Александр Моор потребовал провести проверку в школе, где детей захватили в заложники

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился провести проверку скандального урока ОБЖ в ишимской школе №2, где инсценировали захват в заложники учеников 5 класса. Возмущенное сообщение об этом глава региона разместил на своей странице в соцсети Инстаграм.

«Возмущен историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором этой «инициативы»», – говорится в сообщении на странице губернатора.

Инцидент произошел на уроке ОБЖ в 5 «а» классе 4 сентября. Урок проходил в рамках свободной тематической пятницы «Мир без террора». Для детей провели радиопередачу про захват заложников в Беслане в 2004 году. После этого в класс ворвался человек в камуфляже и маске, закрывающей лицо. Это был актер, исполнявший роль террориста. Детям он объявил, что они захвачены в заложники. На странице школы в соцсети Вконтакте была размещена информация о том, что с детьми провели учебно-тренировочное мероприятие по самосохранению в условиях терактов и захвата заложников, по итогам которого были разобраны ошибки в поведении учащихся. Однако, родители некоторых учеников заявили, что дети были сильно напуганы таким необычным форматом занятий. Одному из детей даже потребовалось вызвать «скорую», сообщил портал 72.ru.

Ишим, Николай Юрьев

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